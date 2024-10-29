Опрос сайта KP.RU: 61% россиян признались, что им отказывали в приеме на работу из-за возраста

Около 61% российских граждан признались, что им отказывали в приеме на работу из-за возраста, когда они были совсем молодыми. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru .

Некоторые респонденты отметили, что снова сталкивались с подобной проблемой, но уже в более зрелом возрасте. На их взгляд, кандидаты преклонного возраста не нравятся работодателям так же, как и студенты.

Еще 17% опрошенных признались, что им отказывали в должности из-за наличия или отсутствия детей или семейного положения. Работодатели боятся, что молодые мамы будут слишком часто брать больничные, а молодожены — уйдут в декрет.

Ранее СМИ сообщали, что работодателям в России хотят запретить отказывать в приеме на работу бездетным женщинам. Инициатива направлена на то, чтобы устранить дискриминацию на рынке труда по половому признаку.