Опрос сайта KP.RU: 46% россиян ходят за продуктами каждые два-три дня

Около 46% опрошенных россиян признались, что ходят в магазин за продуктами каждые два-три дня. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru .

Респонденты отметили, что не все вылазки связаны с покупкой продуктов первой необходимости по типу молока и хлеба, чаще всего они покупают что-то сладкое к чаю. Так, 30% россиян отметили, что ходят в продуктовые магазины каждый день. Еще 1% опрошенных добавили, что ходят за продуктами несколько раз на день.

Лишь 17% опрошенных затаривают продуктовую корзину на пару недель вперед, а 5% россиян и вовсе отказались от походов в продуктовые и заказывают еду с доставкой домой.

Всего в опросе поучаствовали 6,3 тысячи россиян из разных регионов.