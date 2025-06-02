Опрос Röndell: 60% россиян выбирают прогулки как способ борьбы с тревожностью

Большинство россиян избавляются от тревоги прогулками — так поступают около 60% населения страны. Об этом говорят результаты опроса бренда Röndell, с которыми ознакомились «Известия» .

По данным исследования, чуть меньше половины респондентов поднимают настроение сладостями, треть устраивает уборку дома, четверть совершает спонтанные покупки, чтобы отвлечься.

Кроме того, каждый пятый россиянин занимается спортом или танцами, а некоторые предпочитают физические нагрузки в виде занятий йогой и медитаций. Почти половина участников исследования варит любимый напиток в красивой чашке, кто-то предпочитает попробовать новое блюдо, другие же — заказать еду домой.