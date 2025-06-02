Опрос Röndell: 60% россиян выбирают прогулки как способ борьбы с тревожностью
Большинство россиян избавляются от тревоги прогулками — так поступают около 60% населения страны. Об этом говорят результаты опроса бренда Röndell, с которыми ознакомились «Известия».
По данным исследования, чуть меньше половины респондентов поднимают настроение сладостями, треть устраивает уборку дома, четверть совершает спонтанные покупки, чтобы отвлечься.
Кроме того, каждый пятый россиянин занимается спортом или танцами, а некоторые предпочитают физические нагрузки в виде занятий йогой и медитаций. Почти половина участников исследования варит любимый напиток в красивой чашке, кто-то предпочитает попробовать новое блюдо, другие же — заказать еду домой.