Опрос Rambler&Co: чаще всего дачники дарят с огорода помидоры и огурцы
Россияне признались, что чаще всего в качестве подарка от дачников получают помидоры или огурцы с огородов. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.
Также соотечественникам часто дарят кабачки. При этом 41% опрошенных добавляют их абсолютно во все блюда, а 18% просто выкидывают.
Отмечается, что только 38% дачников делают себе заготовки на зиму. Остальные владельцы огородов свой урожай раздают: 28% делятся с родственниками, еще 12% — с соседями.
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