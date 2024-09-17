Опрос Rambler&Co: чаще всего дачники дарят с огорода помидоры и огурцы

Россияне признались, что чаще всего в качестве подарка от дачников получают помидоры или огурцы с огородов. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование медиахолдинга Rambler&Co.

Также соотечественникам часто дарят кабачки. При этом 41% опрошенных добавляют их абсолютно во все блюда, а 18% просто выкидывают.

Отмечается, что только 38% дачников делают себе заготовки на зиму. Остальные владельцы огородов свой урожай раздают: 28% делятся с родственниками, еще 12% — с соседями.