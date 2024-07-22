Опрос «Работы.ру»: число покупок товаров для дачи выросло на 21%

С 1 по 11 июля 2024 года количество покупок садовых принадлежностей и инструментов для ухода за газонами выросло на 21% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на опрос сервиса «Работа.ру» и аналитиков кошелька ЮMoney.

Средний чек вырос на 134% и составил 6198 рублей. Около 23% дачников в этом году купили краску, 17% приобрели предметы для поливки и грунт. Более 16% опрошенных выбрали предметы для работы с цветами и деревьями.

Отмечается, что в этом сезоне 12% россиян планируют потратить на покупку предметов для дачи более 100 тысяч рублей.

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