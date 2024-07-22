Опрос Профи: 65% россиян работают не по профессии

Более 65% россиян признались, что сейчас работают не по профессии. По своему профилю трудоустроено только 35% опрошенных, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса Профи.

Около 43% соотечественников признались, что в детстве мечтали сделать карьеру в сфере театра и кино. Учителями хотели стать 23% россиян, врачами или инженерами — 15% и 10% опрошенных соответственно.

При этом 43% респондентов отметили, что нынешнее образование не соответствует требованиям, которые предъявляют работодатели.

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