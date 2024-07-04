Опрос «Профи»: 53% россиян хотели бы сыграть пышную свадьбу

Более 53% россиян признались, что мечтают провести пышную свадьбу со множеством приглашенных гостей, чтобы запомнить ее на всю жизнь. Об этом сообщил Life со ссылкой на результаты исследования сервиса «Профи».

Около трети соотечественников предпочитают противоположный вариант и выбирают торжество в узком кругу самых близких людей. Более 12% россиян хотели бы позвать всех родственников, но при этом не устраивать масштабный праздник.

Большинство опрошенных (30%) готовы потратить на организацию и проведение свадьбы до 100 тысяч рублей.