Опрос показал интерес россиян к игре «Таный Санта»

Россияне с радостью участвуют в игре «Тайный Санта». Аналитики пришли к такому выводу в ходе опроса, проведенного изданием Lenta.ru.

Более 66% опрошенных играли в «Тайного Санту» два–три раза в жизни, а треть делает это каждый год. Игра чаще всего проводится среди друзей и коллег. Только 16% респондентов играют в кругу семьи.

Участники опроса назвали самые необычные подарки. Среди них: эротические игрушки, смеситель для раковины, билет на экскурсию по заводу и даже коробок спичек, пишет сайт kp.ru.

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