Опрос показал, что треть офисных работников готовы перейти на ручной труд

Согласно исследованию сетей смарт-офисов SOK и учебных пространств «Эколь», более 30% офисных сотрудников в России подумывают о смене деятельности на работу руками. Об этом написала «Москва 24» .

Аналитики выяснили, что 31,7% офисных работников привлекает идея ручного труда. Среди них 23% хотя бы раз задумывались об этом, а 9% всерьез рассматривают такую возможность.

Желание сменить образ жизни чаще всего встречается среди представителей медицины (23%), госслужбы (19%), IT (15%), а также медиа, рекламы и PR (11%). При этом четверти россиян на первом этапе достаточно заработка в размере 50–100 тысяч рублей. Также 18% офисных работников из числа тех, кто рассматривает такой вариант, готовы только на подработку по совместительству, приносящую около 50 тысяч рублей в месяц.

Среди факторов, удерживающих людей от перемен, лидируют финансовые сложности (52%) и нежелание расставаться с занимаемой должностью (39%). Среди плюсов офисной работы респонденты отметили комфортный офис (48%), престиж работодателя (33%) и привычный уклад с понятным расписанием и задачами (23%).