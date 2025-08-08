Опрос показал, что только 6% петербуржцев готовы доверить ИИ проведение собеседования

По данным исследования, проведенного сервисом SuperJob, только 6% жителей Санкт-Петербурга готовы доверить искусственному интеллекту проведение собеседований при приеме на работу. Об этом написала газета «Петербургский дневник» .

Так, 40% опрошенных допускают лишь частичное использование ИИ, а еще 40% — выступают против. Всего 12% горожан готовы пройти собеседование с ИИ вместо общения с HR-специалистом, но примерно треть (30%) респондентов рассматривают такую возможность. Одни мотивируют это любопытством и интересом к новым технологиям, другие — объективностью ИИ, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что мужчины чаще женщин негативно относятся к использованию ИИ на собеседованиях.