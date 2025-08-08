Опрос показал, что только 6% петербуржцев готовы доверить ИИ проведение собеседования

По данным исследования, проведенного сервисом SuperJob, только 6% жителей Санкт-Петербурга готовы доверить искусственному интеллекту проведение собеседований при приеме на работу. Об этом написала газета «Петербургский дневник».
Так, 40% опрошенных допускают лишь частичное использование ИИ, а еще 40% — выступают против. Всего 12% горожан готовы пройти собеседование с ИИ вместо общения с HR-специалистом, но примерно треть (30%) респондентов рассматривают такую возможность. Одни мотивируют это любопытством и интересом к новым технологиям, другие — объективностью ИИ, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Отмечается, что мужчины чаще женщин негативно относятся к использованию ИИ на собеседованиях.
Проект по развитию математического образования запустят в 100 школах Подмосковья
Более 145 тысяч нелегальных линий связи выявили в Подмосковье с начала года
Росавиация ответила на слухи об открытии аэропорта Краснодара
Разносчики вируса чикигунья этого не вынесут: Онищенко назвал плюс смены погоды
Замглавы Наро-Фоминска провел встречу с руководством завода стройматериалов
ГУРБ Подмосковья рассказало о сервисе для поиска контактов участкового
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте