Опрос показал, что наибольшее стресс в преддверии Нового года женщины испытывают из-за готовки и мытья посуды

Подготовка к Новому году становится источником раздражения и усталости для многих российских женщин. Исследование, проведенное программой лояльности «Х5 Клуб», показало, что почти половина (43%) респондентов берет на себя основную ответственность за организацию праздника. Лишь небольшая часть женщин (13%) поручает мужчинам выполнение большей части обязанностей, а остальные распределяют хлопоты совместно с семьей или супругом, написал Life.ru .

Женщины сообщили, что наибольший стресс вызывают приготовление пищи и мытье посуды (36% голосов). Менее приятные дела включают уборку дома перед приемом гостей (29%) и составление плана мероприятий и закупок (13%).

Каждая третья женщина выражает недовольство пассивным отношением родственников к участию в процессе подготовки. Примерно четверть респондентов (27%) ожидают большего финансового вклада партнера, а 17% считают необходимым увеличить физическую помощь при покупках и оформлении интерьера. Каждая десятая участница опроса нуждается в большем внимании и моральной поддержке со стороны семьи.

Хотя очереди в магазинах остаются обычным делом в декабре, подавляющее большинство опрошенных (53%) утверждают, что посещение магазинов доставляет дополнительное напряжение. Только четверть участников пользуются доставкой продуктов, предпочитая традиционные походы в магазины, но при этом активно применяют бонусы и скидки, предоставляемые лояльными магазинами и кэшбек-программами.