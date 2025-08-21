Опрос показал, что 47% петербуржцев планируют найти дополнительную работу на осенний сезон

Согласно исследованию аналитиков HeadHunter, почти половина жителей Петербурга (47%) планируют найти дополнительную работу на осенний сезон. Это на 8% больше, чем в прошлом году, написал Piter.TV .

Среди петербуржцев, рассматривающих подработку, больше всего представителей сфер искусства и СМИ (61%), индустрии красоты и фитнес-клубов (60%), а также врачей и преподавателей (58%).

Несмотря на то что некоторые участники опроса (четверть) сомневаются в возможности найти работу осенью, активность соискателей в городе выросла на 21%. Наибольшее число откликов наблюдается среди кандидатов высшего звена управления и консультантов-стратегов.