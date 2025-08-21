Опрос показал, что 47% петербуржцев планируют найти дополнительную работу на осенний сезон

Согласно исследованию аналитиков HeadHunter, почти половина жителей Петербурга (47%) планируют найти дополнительную работу на осенний сезон. Это на 8% больше, чем в прошлом году, написал Piter.TV.
Среди петербуржцев, рассматривающих подработку, больше всего представителей сфер искусства и СМИ (61%), индустрии красоты и фитнес-клубов (60%), а также врачей и преподавателей (58%).
Несмотря на то что некоторые участники опроса (четверть) сомневаются в возможности найти работу осенью, активность соискателей в городе выросла на 21%. Наибольшее число откликов наблюдается среди кандидатов высшего звена управления и консультантов-стратегов.
Аварийный жилой дом снесли на 3-ей Крестьянской улице в Мытищах
Блиновскому разбили голову и нос за ДТП в Москве
Украина не собирается проводить референдум для признания регионов за Россией
ЦППК возобновит льготный проезд для учащихся с 1 сентября
Новой украинской ракете предрекли судьбу предшественницы: «Фламинго» уничтожат на корню
Еще 240 тысяч тонн урожая зерновых и зернобобовых собрали в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте