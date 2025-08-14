Опрос показал, что 45% зумеров важна дружелюбная атмосфера на работе

Согласно результатам опроса сервиса «Зарплата.ру», опубликованным RT , в среднем зумеры стремятся к зарплате в 58,1 тысяча рублей.

Представители поколения Z указали следующие ожидания по уровню заработка: до 30 тыс. рублей — 2%, от 30 до 50 тыс. рублей — 10%, от 50 до 70 тыс. рублей — 26%, от 70 до 100 тыс. рублей — 33%, более 100 тыс. рублей — 29%.

Кроме того, по результатам опроса (можно было выбрать несколько вариантов ответа), для зумеров важна поддержка их идей (55%). Дружелюбная атмосфера на работе важна для 45% опрошенных.

По 37% респондентов отметили, что для них значимы открытые коммуникации и четкая система оценки труда. Возможность влиять на решения важна для 31% опрошенных.

Работодатели, принявшие участие в опросе, выделили основные трудности при оценке навыков кандидатов поколения Z: недостаток опыта работы (67%), сложность в оценке гибких навыков (40%), трудности с оценкой практических знаний и умений (40%), неумение презентовать свои навыки и достижения (28%).

Всего в исследовании участвовали 1950 работодателей из всех федеральных округов России.