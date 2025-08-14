Опрос показал, что 33% россиян предпочитают возвращаться из отпуска после 1 сентября

Каждый третий россиянин (33%) предпочитает возвращаться из отпуска после 1 сентября. Из них 4% пропустят школьную линейку, а 14% — первые дни учебы в вузе. При этом 15% уверены, что отпуск никак не сказывается на учебе или работе, написал Life.ru .

По данным исследования сервиса «Купибилет», опубликованным Life.ru, главная причина сдвига отпуска — выгодные цены на билеты (48%). Также среди причин — совпадение дат отпуска с близкими людьми. 21% опрошенных выбрал более поздние даты, чтобы избежать толп туристов, а 5% признались, что таким образом сэкономили на перелетах.

Представители пресс-службы «Купибилет» отметили, что пользователи все чаще ориентируются на цену, комфорт и загруженность рейсов, а не на календарь. Они подчеркнули, что сентябрь предлагает более выгодные условия для путешествий: билеты дешевле, а курорты менее загружены. Главное — согласовать это с учебными заведениями и тщательно продумать логистику.