Опрос «Петербургского дневника»: 38% петербуржцев сдают отходы на переработку

Более 38% жителей Санкт-Петербурга признались, что сдают отходы на переработку. Опрос провели «Петербургский дневник» и «Единая карта петербуржца».

Около 30% местных жителей только планируют заняться полезным делом. Более 32% петербуржцев не сдают отходы на переработку.

Отмечается, что 18% опрошенных готовы покупать одежду из переработанных отходов для себя и своего ребенка, если будут уверены в ее безопасности.

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