Опрос Onlinetours: 45% российских путешественников боятся опоздать на рейс

Аналитики агрегатора туров Onlinetours сообщили «Газете.Ru», что 45% российских путешественников боятся опоздать на рейс. Каждый пятый турист переживает, что может потерять паспорт еще до вылета — например, в спешке при регистрации или по дороге в аэропорт.

Еще 8% опасаются, что это произойдет уже на курорте, а языковой барьер и незнакомая обстановка усложнят восстановление документов. 22% путешественников заявили, что боятся забыть дома что-то важное: от зарядки для телефона до лекарств или кошелька.

По словам аналитиков, 20% россиян заранее переживают из-за возможного разочарования в отеле, даже после изучения сайта и отзывов.

Страх перед авиаперелетами испытывают 19% респондентов. Путешественники упоминали и другие страхи: заболеть в поездке, перепутать аэропорт или вернуться из отпуска все равно уставшими.