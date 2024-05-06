Опрос: Москву, Петербург и Сочи назвали лучшими городами для подработки | 360°

Общество 06 мая 2024, 12:50 Опрос: Москву, Петербург и Сочи назвали лучшими городами для подработки

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Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели опрос, по результатам которого составили список лучших российских городов для дополнительного заработка. Об этом сообщила «Газета.ru».

Первое место заняла Москва; за нее проголосовали 66% респондентов. Еще 36% участников заявили, что им легче всего найти подработку в Санкт-Петербурге. Тройку лидеров замыкает Сочи (17%).

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Основными критериями для выбора стали количество предприятий, наличие возможностей для заработка и темп жизни.