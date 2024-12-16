Опрос MANGO OFFICE показал, что 83% кандидатов не готовы выходить работать после негативного знакомства с рекрутером

Опрос компании MANGO OFFICE показал, что 83% кандидатов, находящихся в поисках работы, не готовы выбирать компанию после негативного опыта общения с рекрутером. Об этом написал RT.
Так, соискатели отметили, что честность и компетентность являются главными требованиями к рекрутерам. Примерно 46% опрошенных рассказали, что предпочитают знакомиться с рекрутером компании в мессенджерах, еще 45% — выбирают телефон в виде способа общения.
Директор по продажам компании Александр Шикинов в исследовании отметил, что специалист по подбору считается ключевой фигурой для кандидата при выборе между двумя конкурирующими компаниями. Он призвал HR-директоров обращать внимание на честность и компетентность рекрутеров.
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