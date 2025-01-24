Опрос Mainsgroup: треть россиян зимой опасаются падения на гололеде

Зима — время года, которое несет в себе потенциальные риски для здоровья и жизни. Страховой брокер Mainsgroup выяснил главные страхи россиян, связанные с зимними условиями, об этом рассказал Life .

Так, больше всего участники исследования боятся поскользнуться и упасть (35,8%). На втором месте — страх обморожения (24,8%), затем следуют опасения падения снега или льда с крыш (24,1%), падения сосулек (11,2%) и прилипания к металлическим предметам (4,1%).

В Москве 46,5% опрошенных обеспокоены гололедом, в Санкт-Петербурге этот показатель составляет 38%. Наименее пугает жителей столицы и петербуржцев возможность прилипнуть к железным поверхностям — о ней упомянули только 4,4% и 4,6% соответственно.

Только 13,5% респондентов имеют страховку от несчастных случаев, тогда как у 63% ее нет. Максимальные показатели застрахованных — в Москве (26,8%), далее следуют Краснодар (21,9%), Красноярск (18,4%), Омск (17,7%) и Уфа (13,3%).