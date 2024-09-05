Life: большинство родителей не против сдавать деньги на нужды класса

Большинство родителей относятся с пониманием, если приходится сдать деньги на нужды класса. Они рады выделить дополнительные средства на то, чтобы их ребенок учился к лучших условиях, сообщил Life.

В основном на родительских собраниях собирают деньги на тетради для контрольных, запасные карандаши и ручки, подарки детям и учителю, чаепития и праздники. Родители вполне готовы выделить одну-две тысячи рублей из бюджета на подобные нужды.

Большинство опрошенных также попросили оставить в покое школы и не разгонять ненависть к учителям разговорами о поборах.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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