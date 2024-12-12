Опрос Купер и «ОнИн»: 68% россиян назвали чай любимым напитком зимой

Аналитики службы доставки Купер и исследовательской компании «ОнИн» выяснили у россиян, какой напиток они предпочитают в зимнее время года. Так, 68% назвали любимым горячий чай. Об этом написал «ФедералПресс».
В исследовании говорится, что это самый популярный ответ у респондентов в возрасте от 25 до 34 лет. Так отвечали жители Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
Еще 60% опрошенных выделили кофе, как наиболее подходящий для зимы напиток. Он более популярен у опрошенных в возрасте 55-64 лет, и менее популярен у представителей 18-24 лет.
Около 36% россиян в зимнее время года предпочитают пить глинтвейн, какао и горячий шоколад.
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