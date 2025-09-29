Опрос «Купер» и «Онин»: 38% россиян едят сладости каждый день

Согласно исследованию компаний «Купер» и «Онин», 38% россиян ежедневно употребляют сладости. Женщины лидируют по частоте потребления — 48%, тогда как среди мужчин этот показатель составляет 32%, сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Среди предпочтений: шоколад (57%), мороженое (45%) и пирожные с тортами (34%). В первом полугодии наиболее популярными покупками стали шоколадные батончики, пирожные, печенье и вафли.

Отмечается, что в среднем на сладости у большинства респондентов в месяц уходит не более двух тысяч рублей. Каждый четвертый тратит на десерты от одной до двух тысяч рублей.

Исследование также показало региональные особенности: в Воронеже и Казани сладости популярны, а в Тюмени 11% опрошенных почти не едят десерты. В Самаре предпочитают сладкую выпечку, в Нижнем Новгороде — шоколад, в Ростове-на-Дону — торты и пирожные.