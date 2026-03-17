Опрос KP.RU: в большинстве российских семей декретный отпуск берет мать

По данным опроса сайта KP.RU , в 88% семей декретный отпуск по уходу за ребенком берет мать, а отец продолжает работать. В некоторых случаях отцам приходится трудиться на двух работах или уезжать на вахты из-за финансовых трудностей.

Только 10% россиян сообщили, что в их семьях отцы брали отпуск по уходу за ребенком, чтобы помочь матери. В это время матери могли выйти из декрета раньше и начать работать, если считали это выгодным.

«Мужчина должен работать, а не дома сидеть», — отметил один из участников опроса.

Оставшиеся 2% респондентов отметили, что отцы, хотя и работали, но всегда помогали с ребенком, проводили с семьей все свободное время и в случае болезни малыша брали больничные или отпрашивались с работы. Однако были и такие, кто заявил, что отцы не только не помогали с ребенком, но и не участвовали в его воспитании.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 1,8 тысячи человек.