Опрос KP.RU: треть россиян могут перейти на искусственное мясо при ряде условий

По результатам опроса сайта KP.RU , только треть россиян готовы отказаться от натурального мяса в пользу искусственного, и то при определенных обстоятельствах.

Ученые по всему миру активно работают над созданием заменителей мяса. Китайские специалисты создали гриб, который может заменить мясные продукты, а американская компания научилась производить искусственную свинину в биореакторах.

Среди опрошенных 19% сообщили, что готовы перейти на искусственное мясо, если будет доказана его польза. Они отмечают, что пока не уверены, что ученым удастся создать продукт, который будет не только вкусным, но и полезным. Однако если это произойдет, они готовы попробовать новинку. Еще 9% россиян отметили, что для них на первом месте вкус продукта. Если синтетическое мясо окажется вкуснее натурального, то они с удовольствием перейдут на него.

Так, 3% россиян сообщили, что готовы отказаться от натурального мяса, если оно будет ощутимо дешевле. Мясо — продукт довольно дорогой, но жизнь без него представить сложно, так что более доступный аналог был бы кстати. Еще 2% выбрали вариант «другое» и сообщили, что допускают переход на синтетические продукты только в случае, если натуральное мясо исчезнет из продажи.

Большинство — целых 67% россиян — заявили, что не готовы отказаться от натурального мяса ни при каких условиях.