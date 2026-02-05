Опрос KP.RU показал, что 36% россиян пьют кофе до завтрака

По итогам опроса, проведенного сайтом KP.RU , стало известно, что 36% россиян пьют кофе до завтрака. Академик Виктор Тутельян рекомендует употреблять кофе после еды, чтобы не навредить слизистой желудка, однако для многих опрошенных утренний кофе — обязательное условие для пробуждения и начала дня.

Еще 46% участников опроса признались, что предпочитают пить кофе после завтрака. Они считают, что таким образом напиток приносит больше пользы, не теряя своего бодрящего эффекта. Некоторые участники опроса отметили, что пьют кофе и в течение дня, например, при головной боли.

Также есть те, кто заменяет утренний прием пищи кофе. Отсутствие аппетита по утрам заставляет их выбирать именно такой вариант. Оставшиеся 14% опрошенных россиян сказали, что вообще не пьют кофе по утрам.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,6 тысячи человек.