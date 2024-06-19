Опрос KP.RU показал, что 25% россиян хотя бы раз в жизни сталкивались с домашним насилием

Около 25% россиян признались, что хотя бы раз в жизни сталкивались с домашним насилием со стороны супруга или супруги. Еще 9% опрошенных заявили, что сталкивались с насилием со стороны родителей. Об этом говорится в опросе, проведенном сайтом kp.ru .

Примерно 57% россиян рассказали, что не допустили бы насилия со стороны жены или мужа. Еще 6% признались, что могли бы ударить сами. Около 1% респондентов сообщили, что сталкивались с насилием со стороны детей.

Всего в опросе поучаствовали 5,2 тысячи россиян из разных регионов.