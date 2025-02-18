Опрос KP.RU показал, что 23% россиян занимаются самолечением

Исследование, проведенное среди подписчиков сайта KP.RU , показало, что только 64% опрошенных обращаются к врачу при любом недомогании.

Респонденты считают важным своевременно обследоваться и сдавать анализы, чтобы не допустить развития болезни. Однако 23% опрошенных признались, что предпочитают самолечение. Они уверены, что могут самостоятельно подобрать лекарства на основе симптомов, а если знаний не хватает, то помогут родные, знакомые или интернет.

Еще 2% респондентов отдают предпочтение методам народной медицины. Они считают, что травы, массажи, акупунктура и другие народные средства более эффективны, чем традиционные лекарства.

Так, 8% опрошенных заявили, что обладают отменным здоровьем и никогда не болеют, поэтому им не приходится задумываться о врачах и лекарствах.

В опросе приняли участие 4,9 тысячи человек из разных регионов России.