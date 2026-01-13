Опрос kp.ru: почти половина россиян признались, что после праздников не хотят работать

В этом году новогодние каникулы были рекордно длинными — 12 дней. Многие за это время так хорошо отдохнули, что теперь им сложно вернуться к рабочему графику. По итогам опроса, проведенного сайтом KP.RU , 48% респондентов заявили, что после праздников им тяжело возвращаться к работе.

При этом 25% опрошенных отметили, что праздники не повлияли на их рабочий ритм. Они продолжали трудиться и чувствуют себя в тонусе.

Еще 23% россиян считают, что каникулы пошли им на пользу. За 12 дней они успели отдохнуть, восстановить силы и соскучиться по работе. Поэтому вернулись к своим обязанностям они с удовольствием.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Кто-то отметил, что после праздников взял еще несколько дней отпуска, а кто-то сообщил, что сейчас вообще не работает.

Опрос проходил в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.