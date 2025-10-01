Опрос KP.RU: многие россияне встречают свою вторую половинку в кругу друзей

Согласно результатам опроса, проведенного сайтом KP.RU , многие россияне встречают свою вторую половинку в кругу друзей. Именно общение с близкими людьми помогает найти настоящую любовь.

Каждый четвертый респондент (25%) рассказал, что познакомился с будущим супругом или супругой в компании друзей или благодаря их стараниям. «Подруга решила, что мне пора замуж, а моему будущему мужу — жениться», — вспоминает участница опроса.

Еще 24% опрошенных заявили, что нашли свою любовь на работе. В коллективе можно узнать человека лучше и обнаружить общие интересы.

13% респондентов встретили свою половинку во время учебы, а столько же — в интернете, используя приложения для знакомств или социальные сети.

«В интернете познакомились от скуки, но практически не общались, а сразу договорились вместе поужинать. И вот уже больше 10 лет вместе», — улыбается респондент.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в нем приняли 4,3 тысячи человек.