Опрос KP.RU: для 76% россиян главное в семье — доверие и понимание

В честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что для россиян наиболее значимо в семейных отношениях.

Как выяснилось, для 76% опрошенных семья немыслима без доверия и понимания. Участники исследования считают, что смысл семьи в том, чтобы всегда быть на стороне близких, поддерживать их в любой ситуации, разделять горе и радость.

Еще 40% респондентов выделили уважение как ключевой аспект. Они утверждают, что не смогли бы жить с человеком, которого не уважают или который не уважает их.

Для 38% опрошенных главная цель семьи — рождение и воспитание детей. Они удивляются идее создания семьи без планирования потомства. Для 22% россиян на первом месте стоит финансовое благополучие. Они считают, что это фундамент для построения крепкой семьи. По их мнению, нехватка денег может привести к охлаждению чувств и даже разводу.

Еще 13% участников отдали голос за равноправие, а 1% выбрали вариант «другое», отметив такие составляющие как любовь, верность и гармония. Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Всего в исследовании приняли участие 5,6 тысячи человек.