Опрос KP.RU: большинство россиян выступают за запрет курьерам ездить по тротуарам

Согласно результатам опроса сайта KP.RU , большинство россиян считают, что курьерам следует запретить ездить по тротуарам. В Госдуме также предложили решение проблемы: сервисы доставки должны контролировать маршруты и скорость передвижения своих сотрудников.

Так, 83% опрошенных россиян уверены, что курьеры на любом транспорте должны ездить только по дорогам. Участники опроса выражают недовольство по поводу отсутствия контроля со стороны ДПС и считают, что курьеры должны соблюдать правила дорожного движения.

Однако 11% россиян считают, что курьеры должны ездить по тротуарам, чтобы не создавать аварийных ситуаций среди машин. Оставшиеся 6% предложили построить дополнительную инфраструктуру для пользователей самокатов и велосипедов, включая велодорожки по всей стране.

Опрос был проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,3 тысячи человек.