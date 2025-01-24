Опрос KP.RU: большинство россиян поддержали идею повышения стипендий студентам

Проект закона о повышении стипендий для студентов-бюджетников, обучающихся на очной форме, будет внесен в Государственную Думу. Идея получила поддержку большинства россиян. Многие из них убеждены, что размер стипендии следует увеличить еще больше. Таковы результаты опроса, проведенного сайтом kp.ru .

Так, 48% респондентов полагают, что минимальная стипендия должна соответствовать прожиточному минимуму, учитывая, что студентам сложно совмещать учебу с подработками.

Около 31% опрошенных высказываются за установление размера стипендии на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это позволило бы молодежи сосредоточиться на учебе, не отвлекаясь на подработку в ночное время и выходные дни.

Еще 10% респондентов предлагают привязать размер стипендии к средней заработной плате в регионе. Отличники должны получать достойное вознаграждение, позволяющее покрывать расходы на жилье, питание и досуг. Такой подход поможет вырастить квалифицированных специалистов, способных выбрать работу по своему профилю.