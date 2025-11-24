Опрос KP.RU: больше половины россиян продолжают ежедневно смотреть телевизор

Сайт KP.RU провел опрос среди россиян, чтобы узнать, как часто они смотрят телевизор. Результаты показали, что 56% респондентов смотрят телевизор каждый день. Среди причин — желание быть в курсе новостей, наличие любимых шоу и телепередач, а также стремление создать более уютную атмосферу в доме.

«Каждый день, когда иду на кухню. С телевизором и готовить, и есть, и посуду мыть веселее», — поделилась одна из участниц опроса.

Еще 12% опрошенных заявили, что смотрят телевизор часто, но не ежедневно, предпочитая включать фильмы или любимые ток-шоу несколько раз в неделю.

При этом 8% россиян пользуются телевизором редко, а 23% вообще не смотрят его. Они предпочитают искать интересующий их контент в интернете, избегая рекламы и неудобного расписания телеканалов.

Опрос проводился среди в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,5 тысячи человек.