Опрос KP.RU: 83% россиян хотя бы раз сталкивались с поборами в школах

Опрос сайта KP.RU показал, что подавляющее большинство россиян — 83% — хотя бы однажды сталкивались с неофициальными сборами средств на нужды классов и учебных групп.

Нередко такие сборы инициируются активными членами родительского комитета, а не официальными представителями учебного заведения. Формально взносы носят добровольный характер, однако многие родители опасаются, что отказ платить может привести к плохому отношению учителей к их детям.

Только 14% респондентов заявили, что никогда не имели опыта с поборами в образовательных учреждениях. Эти респонденты убеждены, что добросовестность школьной администрации и гармоничные отношения между родителями играют важную роль в предотвращении подобных сборов.

Еще 3% опрошенных предпочли ответ «другое». Они отметили, что сами не сталкивались с поборами, но слышали о подобных проблемах от близких или знакомых. Результаты опроса показали, что практика сбора средств в школах и вузах продолжает оставаться актуальной темой общественных дискуссий.