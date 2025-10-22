Опрос KP.RU: 80% россиян рассказали, что видят вещие сны

Некоторые сны настолько яркие, что их сложно отличить от реальности. Результаты опроса сайта KP.RU показали: 80% россиян видят вещие сны. При этом 32% участников исследования утверждают, что видят предсказания во сне довольно часто.

Так, 48% опрошенных рассказали, что вещие сны им снились всего несколько раз в жизни, но это их сильно впечатлило. Среди респондентов есть и те, кто никогда не видел вещих снов — их 18%. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

«Накануне смерти моей дочери снились умершие мои родные, которые говорили, что они ждут ее, это была ночь кошмара. А на следующий день она умерла», — поделилась одна из респонденток.

Опрос проводился среди подписчиков KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 3,4 тысячи человек.