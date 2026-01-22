Опрос kp.ru: 78% россиян поддержали законопроект об ограничении числа питомцев в квартирах

В Государственной Думе планируют рассмотреть законопроект, ограничивающий количество домашних животных в квартирах. Согласно новым правилам, на каждые 18 квадратных метров жилой площади можно будет содержать только одного питомца. Опрос сайта KP.RU показал, что большинство россиян — 78% — считают такие ограничения разумными. Они полагают, что содержание большого количества животных в маленькой квартире негигиенично и может мешать соседям.

Однако 20% респондентов выступили против любых ограничений. Они уверены, что человек может содержать столько животных, сколько захочет, если заботится о них и кормит. Участники опроса считают, что Госдума должна заниматься более важными вопросами, такими как пенсии и доступность лекарств.

«Если человек сознательно подходит к содержанию животного, то ему и не нужны ограничения. Можно одну кошку по-скотски содержать, а можно и пять кошек завести и всем внимание уделять и ухаживать. Все опять упирается в человеческий фактор», — отметила одна из участниц опроса.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,6 тысячи человек.