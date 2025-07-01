Опрос kp.ru: 66% россиян признались, что им нравилось носить школьную форму

Росстандарт представил полный текст стандарта для школьной формы, который начнет действовать с 1 июля. Ожидается, что школьная одежда станет более универсальной, удобной и эстетичной. Граждане России с воодушевлением восприняли эту новость и отметили, что им самим в школьные годы нравилось носить форму. Такие выводы можно сделать на основании опроса, проведенного сайтом KP.RU .

Согласно результатам исследования, 66% респондентов признались, что им нравилась школьная форма, так как она была красивой и удобной. Многие отмечали, что в форме они чувствовали себя взрослее и солиднее, а также более нарядными.

Однако 21 % опрошенных россиян заявили, что форма им не нравилась. Некоторые пожаловались на качество, другие — на фасон или расцветку, а третьи признались, что им просто не нравилось все время ходить в одном и том же.

Еще 12% россиян сообщили, что их школьные годы пришлись на то время, когда школьной формы не было: советскую уже отменили, а никакие новые стандарты еще не ввели.

Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое». Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 6,6 тысячи человек.