Опрос KP.RU: 60% россиян заявили, что принимают свою внешность

Значительная часть россиян довольна своей внешностью и самооценкой. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU .

Из 3,3 тысячи участников исследования 60% заявили, что чувствуют гармонию с собой и принимают себя такими, какие они есть. Некоторые из них отметили, что прийти к этому им помогли психологические приемы, в том числе аффирмации.

«Я каждое утро говорю отражению в зеркале, что мы бодры, веселы и хороши собой. И пошли с улыбкой мир украшать», — призналась одна из участниц опроса.

Однако 35% респондентов сообщили, что не нравятся себе. Кого-то не устраивает собственная внешность, а кто-то не может принять в себе определенные черты характера. Такие люди часто себя критикуют и недооценивают. Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое».

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber.