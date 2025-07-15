Опрос KP.RU: 60% россиян признались, что у них дома всегда порядок

В современном мире из-за насыщенного ритма жизни поддерживать порядок в доме бывает непросто. Однако постоянное присутствие беспорядка может негативно сказываться на эмоциональном состоянии. Согласно результатам опроса, проведенного сайтом KP.RU , большинство россиян стремится к порядку и чистоте.

Так, 60% респондентов сообщили, что у них дома всегда порядок, и это помогает им чувствовать себя комфортнее.

«Стараюсь жить в чистоте и порядке, это же приятнее, чем в беспорядке и хаосе», — говорит участница опроса.

Однако 36% опрошенных признались, что у них дома бардак, при этом многие отметили, что это их вполне устраивает.

«О каком порядке может идти речь, если дома трое маленьких детей. Я постоянно натыкаюсь на разбросанные игрушки, но что поделать», — с улыбкой говорит участник опроса.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое», отметив, что иногда все-таки допускают беспорядок в доме.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 4,6 тысячи человек.