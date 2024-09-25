Опрос KP.RU: 57% россиян верят в теорию эволюции Дарвина
Около 57% россиян верят в теорию эволюции Дарвина, которая гласит, что люди произошли от обезьяноподобных предков. Об этом написало издание kp.ru, ссылаясь на проведенный опрос.
Респонденты считают, что отрицать трансформацию живых существ и естественный отбор было бы глупым занятием. По их мнению, учебники по биологии в школе необходимо оставить в покое.
Еще 37% россиян назвали теорию Дарвина полным бредом. Они считают, что люди не имеют ничего общего с приматами. Около 4% респондентов выбрали вариант «другое».
Всего в опросе почувствовали более шести тысяч россиян.
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