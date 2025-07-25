Опрос KP.RU: 57% россиян признались, что родители часто ругали их в детстве

Ученые выяснили, что строгий стиль воспитания положительно влияет на успеваемость детей в школе. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что многие россияне были воспитаны довольно строгими методами, включая физическое воздействие.

По результатам исследования, 57% россиян сообщили, что их ругали за малейшие проступки. Родители могли кричать, если дети не слушались.

«Мои сначала ругались. Потом успокаивались, потом беседовали. Но сначала им обязательно нужно было наорать», — вспоминает участник опроса.

Треть опрошенных признались, что их били ремнем. Некоторые считают, что это помогло им в жизни.

«Меня били за двойки, сейчас благодарен, что не упустили. По себе знаю, если бы не боялся родителей, забил бы на учебу», — рассказывает один из участников.

Также 25% опрошенных вспоминают, что их ставили в угол, а 18% — что их лишали общения с друзьями.