Опрос KP.RU: 54% россиян считают, что животным не место на пляже

С 1 сентября на оборудованных пляжных зонах будет запрещено гулять с домашними животными. На других участках береговых линий выгул останется возможным. Как показал опрос сайта KP.RU , многие россияне поддержали это нововведение, поскольку питомцы в зоне купания вызывают у них раздражение.

Согласно результатам опроса, 54% респондентов заявили, что животным не место на пляже. Они отметили, что питомцы могут создавать много шума и грязи, а некоторые из них ведут себя агрессивно и могут укусить окружающих.

Еще 29 % опрошенных заявили, что нейтрально относятся к животным на пляжах, если питомец воспитанный и хозяин за ним присматривает.

Только 16 % россиян сообщили, что всегда рады видеть собак в общественных местах, в том числе и на пляжах.

«Прекрасно отношусь к собакам как на пляже, так и в кафе или магазине», — делится участница опроса.

Оставшийся 1 % опрошенных выбрали вариант «другое».

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,7 тысячи человек.