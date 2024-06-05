Опрос kp.ru: 54% россиян назвали лето любимым временем года

Более 54% россиян признались, что считают лето своим любимым временем года. Оно особенно ценно благодаря множеству солнечных дней, сообщил сайт kp.ru.

При этом 46% соотечественников не выносят изнуряющую жару, духоту и укусы насекомых. Среди них 21% предпочитают весну, 17% больше всего любят осень, а оставшиеся 8% — морозную и снежную зиму.

Отмечается, что опрос провели в социальных сетях. Участие в нем приняли почти восемь тысяч человек.

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