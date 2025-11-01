Опрос KP.RU: 49% россиян признались, что играют в игры на телефоне

По данным опроса сайта KP.RU , 49% россиян играют в игры на телефоне. При этом 17% опрошенных заявили, что играют каждый день, иногда по несколько часов подряд.

Чаще всего люди играют в дороге, но некоторые — и на работе, и дома. Среди респондентов есть те, кто предпочитает интеллектуальные игры, например шахматы.

«Я считаю, что игры полезны для пожилых людей, вот я и тренируюсь», — поделился один из участников опроса.

21% опрошенных сказали, что играют в телефоне, но делают это довольно редко. А 50% респондентов сообщили, что не играют в телефонные игры вообще. Они предпочитают решать сканворды или судоку в журналах или играть в шахматы с живым партнером.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 5,5 тысячи человек.