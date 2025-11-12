Опрос KP.RU: 43% россиян признались, что не знают, как поступить со старой техникой

Большая часть россиян не спешит расставаться со старой техникой, предпочитая хранить ее в надежде на дальнейшее использование. Об этом говорится в опросе KP.RU .

Так, 43% респондентов признались, что не знают, как поступить со старыми устройствами. «Все храню, пока жена случайно не находит и не выбрасывает», — поделился участник опроса.

Каждый пятый опрошенный (21%) просто выбрасывает старую технику или сдает в специальные компании. 17% отдают гаджеты родственникам, чаще всего старшему поколению.

Еще 11% респондентов продают старую технику. По их словам, практически любой гаджет можно продать за деньги в зависимости от состояния.

Так, 6% россиян сдают старые устройства на запчасти. «Я в прямом смысле до дырок изнашиваю любую технику. Эксплуатирую, пока хоть малость тянет. Потом отдаю в мастерские на запчасти», — рассказал респондент.

Ранее стало известно, что Минпромторг планирует ввести «утильсбор» на электронику, что может привести к росту цен на гаджеты.