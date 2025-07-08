Опрос kp.ru: 22% россиян паркуют автомобили на собственном машиноместе

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что застройщики часто не соблюдают нормативы по количеству машиномест. Из-за этого в некоторых регионах возникают проблемы с парковкой: автомобили занимают газоны, детские площадки и тротуары. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что почти половина россиян предпочитает оставлять автомобиль во дворе, вместо того чтобы покупать гараж или машиноместо.

Так, 42% опрошенных сообщили, что всегда паркуются во дворе, где могут найти свободное место. При этом 22% опрошенных сказали, что приобрели или арендуют собственное машиноместо. Респонденты считают, что так удобнее и спокойнее: не нужно искать парковку и переживать о том, где оставить машину. К тому же это безопаснее, отмечают участники опроса.

Еще 9% опрошенных сообщили, что оставляют машину в гараже. Некоторые строят гараж рядом с частным домом, что решает проблемы с парковкой и защитой автомобиля. Другие 7% россиян оставляют машину на платных парковках. Еще 1% выбрали вариант «другое» и сообщили, что паркуются на собственном земельном участке рядом с частным домом. Оставшиеся 19% респондентов сказали, что у них нет машины.

Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.