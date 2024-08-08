Опрос kp.ru: 21% россиян назвали айтишников самыми завидными холостяками

Более 21% россиян признались, что считают программистов самыми завидными холостяками. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Опрошенные уверены, что представители этой профессии очень сообразительны, к тому же имеют хороший достаток. Около 20% соотечественников назвали завидными женихами мужчин-врачей.

На третьем месте расположилась профессия летчика. Таких холостяков респонденты назвали самыми смелыми и мужественными. Кроме того, в рейтинг попали профессии военного, юриста и строителя.

Бои с ВСУ в Курской области. Какие цели преследует Украина

Военкор Евгений Поддубный выжил после атаки дрона ВСУ. Что известно к этому часу

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте