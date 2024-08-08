Опрос kp.ru: 21% россиян назвали айтишников самыми завидными холостяками

Более 21% россиян признались, что считают программистов самыми завидными холостяками. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Опрошенные уверены, что представители этой профессии очень сообразительны, к тому же имеют хороший достаток. Около 20% соотечественников назвали завидными женихами мужчин-врачей.

На третьем месте расположилась профессия летчика. Таких холостяков респонденты назвали самыми смелыми и мужественными. Кроме того, в рейтинг попали профессии военного, юриста и строителя.