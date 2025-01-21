Опрос KP.RU: 18% россиян смотрят короткие видео несколько часов в день

Современные пользователи все чаще предпочитают обычному отдыху просмотр коротких видеороликов. Ученые обеспокоены возможным негативным влиянием такого рода контента на мозговую деятельность. Опрос, проведенный сайтом kp.ru , показал, что 46% россиян ежедневно просматривают короткие видео.

Среди них 28% ограничиваются просмотром нескольких роликов, а 18% тратят на это занятие несколько часов в сутки. Они делают это во время завтрака, в пути, на работе или перед сном.

Другие участники опроса оказались менее увлеченными короткими видео. Так, 20% респондентов смотрят их лишь несколько раз в неделю, обычно после получения рекомендаций от друзей или сообщений в мессенджерах.

Еще 12% участников опроса просматривают не более двух-трех видео в месяц. Наконец, 21% респондентов заявили, что короткие видео вызывают у них раздражение.

Исследование проводилось среди подписчиков сайта в социальных сетях.