Опрос ЮKassa и Литрес: 53% россиян отдают предпочтение бумажным книгам

Фэнтези, детективы, психология и любовные романы стали самыми востребованными жанрами литературы среди российских читателей. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на исследование экспертов ЮKassa и сервиса электронных и аудиокниг Литрес.

По данным аналитиков, треть участников опроса предпочитает любую литературу, еще 18% ориентируются исключительно на художественную прозу. Бумажная книга остается лидером предпочтений, ее выбирает около 53%, тогда как электронная и аудиоверсии привлекают меньшую аудиторию.

Несмотря на снижение среднего чека покупок на 6%, общий оборот рынка вырос на 20%. Интерес россиян заметно повысился к классике, эзотерическим произведениям и любовным историям. Специалисты связывают популярность жанровых романов с желанием уйти от повседневной реальности и погрузиться в захватывающие приключения.