Опрос hh.ru: 77% жителей Петербурга нашли у себя синдром самозванца

Аналитики сервиса hh.ru выяснили, что более 70% работающих жителей Санкт-Петербурга ощущают себя некомпетентными на работе и живут с синдромом самозванца. Об этом написала Neva.Today .

Согласно результатам опроса, 77% жителей Северной столицы испытывают неуверенность в своих профессиональных качествах и считают, что их успехи на работе — это всего лишь удача, а не результат их способностей.

При этом 20% опрошенных заявили, что никогда не сталкивались с синдромом самозванца. Оставшиеся респонденты затруднились дать ответ.

Ранее издание Neva.Today сообщало, что две трети жителей Петербурга регулярно сталкиваются с трудностями на работе, причинами которых становятся нечеткие задачи руководства и большой объем работы.